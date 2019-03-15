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Ankaralılar artık memba suyu içecek

Musluklardan akan suyun kalitesini yükseltmek ve gönül rahatlığıyla içilmesi için, Gerede’den Çamlıdere Barajı vasıtasıyla Ankara’ya memba suyu getirildi.

15 Mart 2019 Cuma 15:28
Ankaralılar artık memba suyu içecek

Musluklardan akan suyun kalitesini yükseltmek ve gönül rahatlığıyla içilmesi için, Gerede’den Çamlıdere Barajı vasıtasıyla Ankara’ya memba suyu getirildi. Barajda biriken suyun Ankara vanasını açan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “Artık Ankaralı hemşerilerimiz memba suyu içmeye başlayacaklar” dedi.


Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Çamlıdere Barajı’ndan Ankara’nın yüzde 80’inin yararlanacağı, Gerede’den gelen memba suyunun vanasını açtı. Çamlıdere Barajı’ndan musluklara gelecek suyun temiz olduğunu ifade eden Özhaseki, Ankaralı vatandaşlara da, “Eğer binalarınızda su depoları varsa bu depoları temizlemeniz lazım. Aksi halde su kahverengi akar ve hastalıklara neden olabilir” uyarısında bulundu.


Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanlarıyla barajı gezen Özhaseki, daha sonra Gerede’den gelen suyun Ankara’ya aktarılması için vanayı açtı. AK Parti hükümeti olarak yerel yönetimleri sıkı takip ettiklerinin altını çizen Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı kutladı. Bu programı Mustafa Tuna’yla birlikte yapmak istiyorduk diyen Özhaseki, “Bugün Ankara’mız için hayırlı bir gün. Aslında bu programı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yla beraber yapmıştık ama o bir operasyon geçirdi ve rahatsız olduğu için dinlenmesi gerekiyor. Benim bulunma sebebim ise yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Türkiye’nin her yerinde yerel yönetimlerle ilgili hayırlı bir şey olduğunda takip ediyoruz. Aksine hayırsız bir işse yapılan müdahale ediyorum. Kimseyi boş bırakmıyoruz. Partimizin bu konudaki disiplinini, belediyeleri nasıl takip ettiğini herkes bilir” ifadelerini kullandı.


3 yıl önce başlayan projenin ayrıntılarını veren Özhaseki, Gerede’den gelen suyun Ankara’nın yüzde 80’ine hitap edileceğini söyledi. Kızılırmaktan gelen suyun belediye bütçesine ve su faturalarına ağır geldiğini de sözlerine ekleyen Özhaseki, “Gerede’den, Çamlıdere Barajımıza 36 kilometre boyunca su getirecek olan yaklaşık 4,5 metre çapındaki tünellerin delinme işlemi bitti. Sular artık gelmeye başladı. Ortalama 226 milyon metreküp su artık Gerede’den bizim barajımıza dökülmeye başladı. Buradaki su Ankara’nın yüzde 80’ine hitap ediyor. Artık Ankaralı hemşerilerimiz memba suyu içmeye başlayacak. Kesikköprü tarafındaki barajdan yani Kızılırmak’tan gelen sudan vatandaşımız kurtulmuş oluyor. Bu su kötü müydü, değildi. Tabii ki ihtiyacımızı görüyordu ve içilebilecek kalitedeydi. Ancak memba suyu kalitesi de lezzeti de elbette ki farklı. Bundan sonra Kesikköprü barajındaki sular verilmeyecek. Herkes çeşmelerini açıp gönül rahatlığıyla içebilir. Ancak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Eğer binalarımızda su depoları varsa ve çeşmelerimize bu depolardan suyu basıyorsak bu depoların temizlenmesi lazım. Belirli aralıklarla temizlenmediğinde kahverengi bir su akar ve bu su da hepimizin bildiği gibi hastalık yapıcı bir sudur. Ankaralı hemşehrilerimiz musluklarından akan suyu içmek istiyorsa önce depolarını kontrol etsinler. Eğer temizse afiyetle içebilirler. Kesikköprü tarafından gelen suyun Ankara’ya verilmesiyle birlikte belediyenin elektrik masrafları ortaya çıktı. Bu elektrik masrafları yılda 300 milyona yaklaşıyordu. Çamlıdere Barajımızın Ankara’ya su vermesiyle birlikte bu masraftan kurtularak Ankara’da su fiyatlarında yüzde 30 indirim yaptık” şeklinde konuştu.


Çamlıdere Barajı’ndan Ankara’ya memba suyu verilmesi programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’ye; AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım eşlik etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:28
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