Gündem

Gazze Barış Kurulu belli oldu! 'Türkiye' detayı bomba

ABD, Gazze Barış Kurulu'nda yer alacak üyeleri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada, Türkiye'yi kurulda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edeceği belirtildi.

İsrail'in Gazze'de iki yıl süren katliamları sonrasında varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında geçiş süreci devam ediyor.

 Yeni dönemde Gazze'nin yönetimini üstlenecek yapılar da netleşmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, geçiş sürecinde Gazze'yi yönetmesi ve 2027 sonuna kadar görev yapması öngörülen Barış Kurulu ve onun altında yer alacak Yürütme Kurulu'nun üyelerini açıkladı.

 

 Buna göre Gazze yönetimindeki en tepe yapı olan Barış Kurulu, şu isimlerden oluşacak:

 - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

 - ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff

 - Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner

 - Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair

 - Apollo Grubunun Başkanı ABD’li milyarder Marc Rowan

 - Hindistan-ABD vatandaşı iş insanı, eski Mastercard CEO’su Ajay Banga

 - ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Robert Gabriel

 

 YÜRÜTME KURULU

 Barış Kurulu’nun altında yer alan Yürütme Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:

 - Steve Witkoff

 - Jared Kushner

 - Hakan Fidan

 - Ali Al-Thawadi

 - Mısırlı General Hassan Rashad

 - Tony Blair

 

 - Marc Rowan 

- Reem Al-Hashimy

 - Bulgaristanlı eski Avrupa Parlamentosu üyesi ve Eski BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov

 - Güney Kıbrıslı- İsrailli iş insanı Yakir Gabay

 - Sigrid Kaag Eski Hollanda Başbakan Yardımcısı

meleknur

SU UYUR DÜŞMAN UYUMAZ. ALLAHIM VATANIMIZ MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI DÜŞÜNEN YÖNETİCİLERİMİZİ MELEKLERİNLE KORU! AMİN!
