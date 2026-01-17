Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynağı yumurtayı tüketin...

Nohut! Bitkisel bir protein kaynağı olarak tavuk yerine alternatif protein arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Bir kase nohut, yaklaşık 15 gram protein içerir. Aynı zamanda lif, demir, magnezyum gibi besin öğeleri ile doludur. Bu özellikleri sayesinde hem kas yapımını destekler hem de uzun süre tok kalmayı sağlar. Nohutun proteini en etkili şekilde alınabilmesi için haşlanmış veya fırınlanmış olarak tüketilmesi önerilir. Humus yaparak, salatalara ekleyerek ya da yüksek proteinli atıştırmalıklar hazırlayarak beslenme rutininize kolayca dahil edebilirsiniz. Ayrıca, nohut unundan yapılan yemekler de protein ihtiyacınızı karşılamak için ideal bir seçenektir. Bitkisel protein kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan baklagil, besleyici ve lezzetli yapısıyla öğünlerinize çeşitlilik katar.