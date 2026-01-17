  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkent Ankara'nın altında devasa rezerv! Tamı tamına 600 bin ton... Türk savunma devini sarsacak gelişme! Rekor ücrette tazminat ödeyecekler, maalesef kabul ettiler Yardım olsun diye gönderilen 91,5 ton altına ülke çöktü: Altınlarımızı geri gönderin Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! Türk Altın İşletmeleri satın almak için harekete geçti Demir eksikliği sessizce zamanla yorar! Kadınlarda demir eksikliği belirtileri nelerdir? Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynağı yumurtayı tüketin... Şimdi teröristler düşünsün! Suriye'den yeni operasyon kararı
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynağı yumurtayı tüketin...
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynağı yumurtayı tüketin...

Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynaklarından olan yumurta, doğallığı ve zengin besin içeriğiyle sofraların en dürüst protein kaynağı. işte et yemeden protein alabileceğiniz besin kaynakları...

#1
Foto - Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynağı yumurtayı tüketin...

Tavuk yemekten sıkılanlar için birbirinden farklı ve besleyici alternatifler mevcut. İster bitkisel ister hayvansal protein kaynaklarını tercih edin öğünlerinize kolayca uyarlayabileceğiniz seçeneklerle beslenme düzeninizi çeşitlendirebilirsiniz. Bu alternatiflerle, yalnızca protein ihtiyacınızı karşılamakla kalmaz aynı zamanda lezzet ve doyuruculuk açısından da öğünlerinizi zenginleştirebilirsiniz.

#2
Foto - Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynağı yumurtayı tüketin...

Yumurta! Protein açısından en zengin ve biyolojik değeri en yüksek gıdalardan biridir. İçeriğinde bulunan tam protein, vücudun tüm temel amino asit ihtiyacını karşılayarak kas yapımını destekler. Aynı zamanda tokluk hissini uzun süre korumanıza yardımcı olur. Özellikle sporcular için yumurta, tavuk yerine alternatif protein kaynakları arasında başı çeker. Bir adet büyük boy yumurta, yaklaşık 6 gram kaliteli protein içerir. Et tüketemeyenlerin protein ihtiyacını karşılıyor! Yumurta, sağlığa olan faydaları ve besleyici içeriği ile yüzyıllardır bilinen doğal bir besindir. Tüketiminin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için haşlama yöntemi önerilir. Haşlama yönteminde besin değerleri korunabilir. Ayrıca omlet, çırpılmış yumurta ya da fırında sebzelerle pişirilerek lezzetli ve dengeli bir öğün hazırlanabilir. Protein ihtiyacınızı karşılamak için günde 2-3 adet yumurta tüketebilirsiniz. Tavuk yemekten sıkılanlar için yumurta pratikliği ve zengin besin içeriğiyle ideal bir seçenektir.

#3
Foto - Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynağı yumurtayı tüketin...

Nohut! Bitkisel bir protein kaynağı olarak tavuk yerine alternatif protein arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Bir kase nohut, yaklaşık 15 gram protein içerir. Aynı zamanda lif, demir, magnezyum gibi besin öğeleri ile doludur. Bu özellikleri sayesinde hem kas yapımını destekler hem de uzun süre tok kalmayı sağlar. Nohutun proteini en etkili şekilde alınabilmesi için haşlanmış veya fırınlanmış olarak tüketilmesi önerilir. Humus yaparak, salatalara ekleyerek ya da yüksek proteinli atıştırmalıklar hazırlayarak beslenme rutininize kolayca dahil edebilirsiniz. Ayrıca, nohut unundan yapılan yemekler de protein ihtiyacınızı karşılamak için ideal bir seçenektir. Bitkisel protein kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan baklagil, besleyici ve lezzetli yapısıyla öğünlerinize çeşitlilik katar.

#4
Foto - Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynağı yumurtayı tüketin...

Fasulye! Bitkisel protein kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan fasulye, tavuk yerine alternatif protein kaynağı olarak öğünlere dahil edilebilir. Bir kase haşlanmış fasulye, yaklaşık 15 gram protein içerir. Bu gıda yüksek lif içeriğiyle sindirim sağlığını da destekler. Özellikle kırmızı fasulye, barbunya ve siyah fasulye türleri, protein açısından zengin yapılarıyla öğünlerde sıklıkla tercih edilir. Salatalarda, çorbalarda ya da ana yemeklerde kullanılarak besleyici ve doyurucu bir seçenek sunar Ton Balığı! Ton balığı, yüksek kaliteli hayvansal protein içeriğiyle tavuk yerine alternatif protein kaynakları arasında öne çıkar. 100 gram ton balığı, yaklaşık 25 gram protein içerir. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan ton balığı, kas gelişiminin desteklenmesine destek verir. Sandviçlerde, salatalarda veya sıcak yemeklerde kullanılabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'a tokat: Çok ileri gitti
Dünya

Trump'a tokat: Çok ileri gitti

Son dönemde dünyada birçok tartışmalı karara imza atan ABD Başkanı Donald Trump yapılan son anketlerde büyük bir şok yaşadı.
50 bin euroyu biriktirdin de, havuzunu nasıl biriktirdin?
Gündem

50 bin euroyu biriktirdin de, havuzunu nasıl biriktirdin?

Derya Çayırgan’ın ifadesine konu olan lüks mülk havadan görüntülendi.
İran ABD’ye teslim oldu! Trump’ın şartlarına boyun eğdi. Petrol tekeli ABD’ ye verildi
Gündem

İran ABD’ye teslim oldu! Trump’ın şartlarına boyun eğdi. Petrol tekeli ABD’ ye verildi

RUSEN PRESS'in servis ettiği bilgilere göre, Trump'ın İran'a yönelik askeri müdahale planlarını askıya almasının arkasındaki gerçek neden gü..
Süper Lig devine kayyım atandı
Ekonomi

Süper Lig devine kayyım atandı

İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği, Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyım atanmasına karar verdi.
İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu
Gündem

İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin ifadesi üzerine yapılan tahkikatlarla Ekrem İmamoğlu'nun da kiraladığı özel je..
SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var
Gündem

SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var

Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı, SDG terör örgütünün anlaşmayı ihlal ederek Halep kırsalının Meskene kenti yakınlarında Suriye Ordusu devr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23