SGK yurt dışı ilaç listesini güncelledi: İşte fiyatı değişen ilaçlar!
SGK yurt dışı ilaç listesini güncelledi. Bazı ilaçların euro bazlı fiyatları değişti.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun aldığı kararla, yurt dışından temin edilen ilaçlara ilişkin listede değişikliğe gidildi.
Kalp, solunum, romatizma, bağışıklık ve kronik hastalıklarda kullanılan çok sayıda ilacın fiyatı yeniden belirlenirken temininde güçlük yaşanan ilaçların bedelleri, sağlık güvencesi kapsamında karşılanmaya devam edecek.
İLAÇLARIN EURO CİNSİNDEN FİYATLARI DÜZENLENDİ Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ doğrultusunda, vatandaşların sıkça kullandığı bazı ilaçların euro cinsinden fiyatları yeniden düzenlenirken, listeye yeni ilaçlar da dahil edildi.
HANGİ İLAÇLARIN FİYATLARI DEĞİŞTİ? Bu kapsamda, kalp ritim bozukluklarında reçete edilen Flecainide acetate 100 mg’ın fiyatı yaklaşık 11,30 euro olarak belirlenirken, solunum yolları tedavisinde kullanılan Glycopyrrolate 1 mg için 59 euro fiyat açıklandı.
FİYATI GÜNCELLENEN BAZI İLAÇLAR VE FİYATLARI:
Flecaınıde Acetate 100 Mg 60 Tablets (Mylan, Mılpharm, Accord, Almus): 11,30 Euro Glycopyrrolate 1 Mg 100 Tablet: 59,00 Euro Cystadene 180 G Toz: 455,23 Euro
Flecaınıde Acetat 100 Mg 60 Tablets-Aurobındo: 11,80 Euro Flecaınıde Acetate 100 Mg 60 Tablets (Mylan, Mılpharm, Accord, Almus) (Ağustos Güncellemesi): 11,00 Euro Glycopyrrolate 1 Mg 100 Tablet (Ağustos Güncellemesi): 54,90 Euro Melp Spal-P 50 Mg Powder For Solutıon For Infusıon/Injectıon 1 Vıal: 29,50 Euro Flecaınıde Acetat Tıllomed 100 Mg 60 Tablets: 11,00 euro
Dronedarona Teva 400 Mg 60 Fılm Coated Tablets: 70,00 euro Jamp Tretınoın 10 Mg 100 Capsules: 185,00 euro Qutenza yüzde 8 Patch 1X1 Pc. (179 Mg): 297,00 euro Cuprenıl 250 Mg 30 Fılm Tablet: 20,00 euro Halaven 0,44 Mg/Ml 2 Ml 1 Vıal: 149,00 euro Multaq 400 Mg 60 Tablet: 48,99 euro
Flecaınıde Acetate 100 Mg 60 Tablets (Brown & Burk Uk): 11,30 euro Lumızyme 50 Mg/Vıal: 439,90 euro Amversıo 1G Oral Powder: 350,00 euro Rufınamıde Brown & Burk 200 Mg Fılm-Coated Tablets: 52,00 euro Rufınamıde Brown & Burk 400 Mg Fılm-Coated Tablets: 104,00 euro Immukın 2X106 Iu Solutıon For Injectıon: 838,00 euro Sucraıd Oral Solusyon 17000Iu/2Ml 2X150 Ml: 1.715,00 euro Dactınomycın For Injectıon 0,5Mg: 57,00 Eeuro Hydroxychloroquıne Sulfate 200 Mg 100 Tablets: 17,55 euro/ kaynak: ensonhaber
