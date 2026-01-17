  • İSTANBUL
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
SGK yurt dışı ilaç listesini güncelledi: İşte fiyatı değişen ilaçlar!
Haber Merkezi

SGK yurt dışı ilaç listesini güncelledi: İşte fiyatı değişen ilaçlar!

SGK yurt dışı ilaç listesini güncelledi. Bazı ilaçların euro bazlı fiyatları değişti.

#1
Foto - SGK yurt dışı ilaç listesini güncelledi: İşte fiyatı değişen ilaçlar!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun aldığı kararla, yurt dışından temin edilen ilaçlara ilişkin listede değişikliğe gidildi.

#2
Foto - SGK yurt dışı ilaç listesini güncelledi: İşte fiyatı değişen ilaçlar!

Kalp, solunum, romatizma, bağışıklık ve kronik hastalıklarda kullanılan çok sayıda ilacın fiyatı yeniden belirlenirken temininde güçlük yaşanan ilaçların bedelleri, sağlık güvencesi kapsamında karşılanmaya devam edecek.

#3
Foto - SGK yurt dışı ilaç listesini güncelledi: İşte fiyatı değişen ilaçlar!

İLAÇLARIN EURO CİNSİNDEN FİYATLARI DÜZENLENDİ Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ doğrultusunda, vatandaşların sıkça kullandığı bazı ilaçların euro cinsinden fiyatları yeniden düzenlenirken, listeye yeni ilaçlar da dahil edildi.

#4
Foto - SGK yurt dışı ilaç listesini güncelledi: İşte fiyatı değişen ilaçlar!

HANGİ İLAÇLARIN FİYATLARI DEĞİŞTİ? Bu kapsamda, kalp ritim bozukluklarında reçete edilen Flecainide acetate 100 mg’ın fiyatı yaklaşık 11,30 euro olarak belirlenirken, solunum yolları tedavisinde kullanılan Glycopyrrolate 1 mg için 59 euro fiyat açıklandı.

#5
Foto - SGK yurt dışı ilaç listesini güncelledi: İşte fiyatı değişen ilaçlar!

FİYATI GÜNCELLENEN BAZI İLAÇLAR VE FİYATLARI:

#6
Foto - SGK yurt dışı ilaç listesini güncelledi: İşte fiyatı değişen ilaçlar!

Flecaınıde Acetate 100 Mg 60 Tablets (Mylan, Mılpharm, Accord, Almus): 11,30 Euro Glycopyrrolate 1 Mg 100 Tablet: 59,00 Euro Cystadene 180 G Toz: 455,23 Euro

#7
Foto - SGK yurt dışı ilaç listesini güncelledi: İşte fiyatı değişen ilaçlar!

Flecaınıde Acetat 100 Mg 60 Tablets-Aurobındo: 11,80 Euro Flecaınıde Acetate 100 Mg 60 Tablets (Mylan, Mılpharm, Accord, Almus) (Ağustos Güncellemesi): 11,00 Euro Glycopyrrolate 1 Mg 100 Tablet (Ağustos Güncellemesi): 54,90 Euro Melp Spal-P 50 Mg Powder For Solutıon For Infusıon/Injectıon 1 Vıal: 29,50 Euro Flecaınıde Acetat Tıllomed 100 Mg 60 Tablets: 11,00 euro

#8
Foto - SGK yurt dışı ilaç listesini güncelledi: İşte fiyatı değişen ilaçlar!

Dronedarona Teva 400 Mg 60 Fılm Coated Tablets: 70,00 euro Jamp Tretınoın 10 Mg 100 Capsules: 185,00 euro Qutenza yüzde 8 Patch 1X1 Pc. (179 Mg): 297,00 euro Cuprenıl 250 Mg 30 Fılm Tablet: 20,00 euro Halaven 0,44 Mg/Ml 2 Ml 1 Vıal: 149,00 euro Multaq 400 Mg 60 Tablet: 48,99 euro

#9
Foto - SGK yurt dışı ilaç listesini güncelledi: İşte fiyatı değişen ilaçlar!

Flecaınıde Acetate 100 Mg 60 Tablets (Brown & Burk Uk): 11,30 euro Lumızyme 50 Mg/Vıal: 439,90 euro Amversıo 1G Oral Powder: 350,00 euro Rufınamıde Brown & Burk 200 Mg Fılm-Coated Tablets: 52,00 euro Rufınamıde Brown & Burk 400 Mg Fılm-Coated Tablets: 104,00 euro Immukın 2X106 Iu Solutıon For Injectıon: 838,00 euro Sucraıd Oral Solusyon 17000Iu/2Ml 2X150 Ml: 1.715,00 euro Dactınomycın For Injectıon 0,5Mg: 57,00 Eeuro Hydroxychloroquıne Sulfate 200 Mg 100 Tablets: 17,55 euro/ kaynak: ensonhaber

