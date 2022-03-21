Ankaralı esnaf, engellilerin yüzünü güldürdü
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde lokanta işleten Onur Özdemir, yaklaşık 3 yıldır okulları gezerek çocukları Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin plastik kapak kampanyasına katılmaları ve geri dönüşüme katkı vermeleri için teşvik ediyor.
Velilerin ve öğretmenlerin de desteğini alan Özdemir, belirli sayıda kapak getirenlere ücretsiz çorba ikram ediyor. Özdemir, “hayatın engellerine kapak olsun” sloganıyla yürüttüğü kampanya süresince yaklaşık 7 ton ağırlığında plastik mavi kapak topladı. Kapaklar, depodan tıra yüklenerek, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine ulaştırılmak üzere İstanbul’a gönderildi. Tır şoförü Halil Durukan nakliye için ücret almadı. Özdemir, derneğin kampanyası çerçevesinde verilecek tekerlekli sandalyeleri Ankara’daki ihtiyaç sahibi engellilere dağıtacak.