  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ankaralı esnaf, engellilerin yüzünü güldürdü
Yerel

Ankaralı esnaf, engellilerin yüzünü güldürdü

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde lokanta işleten Onur Özdemir, yaklaşık 3 yıldır okulları gezerek çocukları Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin plastik kapak kampanyasına katılmaları ve geri dönüşüme katkı vermeleri için teşvik ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 15:00:00 -
Ankaralı esnaf, engellilerin yüzünü güldürdü

Velilerin ve öğretmenlerin de desteğini alan Özdemir, belirli sayıda kapak getirenlere ücretsiz çorba ikram ediyor. Özdemir, “hayatın engellerine kapak olsun” sloganıyla yürüttüğü kampanya süresince yaklaşık 7 ton ağırlığında plastik mavi kapak topladı. Kapaklar, depodan tıra yüklenerek, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine ulaştırılmak üzere İstanbul’a gönderildi. Tır şoförü Halil Durukan nakliye için ücret almadı. Özdemir, derneğin kampanyası çerçevesinde verilecek tekerlekli sandalyeleri Ankara’daki ihtiyaç sahibi engellilere dağıtacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay