Ankaragücü'nün yeni transferinden Mbappe itirafı

Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün geçtiğimiz günlerde imza attırdığı yeni transferi Jese Rodriguez eski takım arkadaşı Mbappe ile aralarında geçen diyaloğu açıkladı.

Skorer'deki habere göre, Real Madrid altyapısından yetişen bir oyuncu olan ve son olarak Las Palmas forması giyen Jese, Paris Saint Germain'de takım arkadaşı olan yıldız ismin takımında kalmasından duyduğu şaşkınlığı dile getirdi. Kylian Mbappe'nin uzun süre Real'e transfer olacağı söylenmiş ancak futbolcu son olarak Fransız ekibiyle sözleşmesini yenilemeye karar vermişti.

İspanya'da bir radyo programına konuşan 29 yaşındaki forvet "Mbappe'nin aldığı karar beni çok şaşırttı. Çünkü kendisi bana Real Madrid'e imza atacağını söylemişti. Madrid'e gitmemesinin nedeni sanırım büyük baskıya maruz kalması. Bu işlere karışmaması gereken insanlar tarafından arandığını ve kendisiyle temasa geçildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelme kararını bir dönem Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı ekipte antrenörlük de yapan Guti'nin de sayesinde verdiğini belirten Ankaragücü'nün yeni transferi Jese Rodriguez "Benimle zaten sezon sona ermeden kontak kurmuşlardı. Guti de bana olumlu yönde referans verdi ve bu transferi tavsiye etti. Guti bana rekabetçi ve iyi bir ligde oynamak için bir fırsat olduğunu söyledi" diye konuştu.

Altyapısından yetiştiği Real Madrid kulübünün bir dönem A takımında da forma giyen ancak o dönem çok ciddi bir sakatlık yaşayan Jese, "O dönem çok can sıkıcı bir sakatlık geçirdim. Bu sakatlığı geçirmemiş olsaydım Ballon d'Or alır mıydım bilmiyorum ama hala Real Madrid'de olurdum" dedi.