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Spor Ankaragücü'den acı veda! Emre Belözoğlu'nun takımı ligden düştü...
Spor

Ankaragücü'den acı veda! Emre Belözoğlu'nun takımı ligden düştü...

Yeniakit Publisher
2024-05-26 21:15:00 -
Ankaragücü'den acı veda! Emre Belözoğlu'nun takımı ligden düştü...

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 kaybeden MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti.

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 kaybeden MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. 6 gol çıkan mücadeleyi bordo-mavililer 4-2 kazandı.

Hatayspor'un kazanmasıyla birlikte Ankaragücü, bu sonucun ardından küme düşen son takım oldu.

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Yorumlar

Yoksa furbol böyle mi

Trabzon nerden teşvik aldınız.Hiçbir iddiası yok ama dilleri dışarıa çıkıncaya kadar koştunuz.Bazı oyuncular kusmuştur belki

Anca gidersin

Yar saçların lüle lüle Gecekondu sana güle güle
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