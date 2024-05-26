Ankaragücü'den acı veda! Emre Belözoğlu'nun takımı ligden düştü...
Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 kaybeden MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti.
Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 kaybeden MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. 6 gol çıkan mücadeleyi bordo-mavililer 4-2 kazandı.
Hatayspor'un kazanmasıyla birlikte Ankaragücü, bu sonucun ardından küme düşen son takım oldu.