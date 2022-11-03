  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ankaragücü yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
Spor

Ankaragücü yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 11:03:00 -
Ankaragücü yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde bu sezon ilk kez üst üste 2 maçta puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 11 puanla 14. sırada girdi. Ligin 11. haftasında Bitexen Giresunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Başkent ekibi, geçen hafta ise evinde Atakaş Hatayspor'a 4-1 üstünlük kurdu.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki MKE Ankaragücü, son iki deplasman maçını ise kaybetmedi. İstanbulspor'u dış sahada 2-1 mağlup eden MKE Ankaragücü, Bitexen Giresunspor ile berabere kaldı ve 4 puan aldı.

Kasımpaşa ise ligde 4 maçtır galip gelemiyor. Süper Lig'deki son galibiyetini 8. haftada Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek alan lacivert-beyazlı ekip, sonraki 4 karşılaşmada ise ikişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Ligde 11. sırada yer alan Kasımpaşa'nın 14 puanı bulunuyor. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23