Ankaragücü Kayserispor saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Ankaragücü sezonun ilk maçı için son hazırlıklarını tamamladı. Sarı-Lacivertliler, lige Alanya yenilgisiyle başlayan Kayserispor’u ağırlayacak. Peki, Ankaragücü - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü sezonun ilk maçı için son hazırlıklarını tamamladı. Sarı-Lacivertliler, lige Alanya yenilgisiyle başlayan Kayserispor’u ağırlayacak. Peki, Ankaragücü - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sezonun ilk haftasında evinde Alanyaspor'a kaybeden Kayserispor, Konya'dan 1 puanla dönen Ankaragücü'ne konuk olacak. Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen Ankaragücü, taraftarı önünde kazanmak istiyor. Kayserispor ise deplasmanda puan ya da puanların peşinde olacak. Ankaragücü - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankara Eryaman Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.15’te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak. MUHTEMEL 11'LER: Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Mehmet Sak, Sedat, Canteros, Moke, Aydın, İlhan, Orgill Kayserispor: Lung, Atila, Abdennour, Paulain, Lopes, Mensah, Djedje, Ziya, Rienstra, Henrique, Umut Hakem Ali Şansalan Mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise İlker Takpak ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Sinan Dereci görev alacak.

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