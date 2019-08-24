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Ankaragücü Kayserispor saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Ankaragücü sezonun ilk maçı için son hazırlıklarını tamamladı. Sarı-Lacivertliler, lige Alanya yenilgisiyle başlayan Kayserispor’u ağırlayacak. Peki, Ankaragücü - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:26
Ankaragücü Kayserispor saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Ankaragücü sezonun ilk maçı için son hazırlıklarını tamamladı. Sarı-Lacivertliler, lige Alanya yenilgisiyle başlayan Kayserispor’u ağırlayacak. Peki, Ankaragücü - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sezonun ilk haftasında evinde Alanyaspor'a kaybeden Kayserispor, Konya'dan 1 puanla dönen Ankaragücü'ne konuk olacak. Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen Ankaragücü, taraftarı önünde kazanmak istiyor. Kayserispor ise deplasmanda puan ya da puanların peşinde olacak.

Ankaragücü - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

 

Ankara Eryaman Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.15’te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Mehmet Sak, Sedat, Canteros, Moke, Aydın, İlhan, Orgill

Kayserispor: Lung, Atila, Abdennour, Paulain, Lopes, Mensah, Djedje, Ziya, Rienstra, Henrique, Umut

Hakem Ali Şansalan

Mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise İlker Takpak ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Sinan Dereci görev alacak.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:26
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