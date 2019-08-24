Ankaragücü Kayserispor saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Ankaragücü sezonun ilk maçı için son hazırlıklarını tamamladı. Sarı-Lacivertliler, lige Alanya yenilgisiyle başlayan Kayserispor’u ağırlayacak. Peki, Ankaragücü - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:26
Ankaragücü sezonun ilk maçı için son hazırlıklarını tamamladı. Sarı-Lacivertliler, lige Alanya yenilgisiyle başlayan Kayserispor’u ağırlayacak. Peki, Ankaragücü - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sezonun ilk haftasında evinde Alanyaspor'a kaybeden Kayserispor, Konya'dan 1 puanla dönen Ankaragücü'ne konuk olacak. Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen Ankaragücü, taraftarı önünde kazanmak istiyor. Kayserispor ise deplasmanda puan ya da puanların peşinde olacak.
Ankaragücü - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Ankara Eryaman Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.15’te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
MUHTEMEL 11'LER:
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Mehmet Sak, Sedat, Canteros, Moke, Aydın, İlhan, Orgill
Kayserispor: Lung, Atila, Abdennour, Paulain, Lopes, Mensah, Djedje, Ziya, Rienstra, Henrique, Umut
Hakem Ali Şansalan
Mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise İlker Takpak ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Sinan Dereci görev alacak.
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