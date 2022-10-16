Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Süper Lig'in 10.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'ne konak olacak? Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Süper Lig'in 10.haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Ankaragücü 17 Ekim Pazartesi akşamı Fenerbahçe'yi konuk edecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak
Ligde oynadığı son karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü deplasmanında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, ligde 1 maç eksiğiyle haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.
Fenerbahçe'de 5 eksik
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.
Öte yandan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ferdi, kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir müsabakasında takımını yalnız bırakacak.