  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ankaragücü-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman?
Spor

Ankaragücü-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman?

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 18:54:00 -
Ankaragücü-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman?

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inde berabere kalan Beşiktaş, haftaya 10 puanla lider girdi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken siyah-beyazlı takım, başkent temsilcisine üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Geride kalan bölümde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor.

Beşiktaş'ta Josef de Souza ile Atiba Hutchinson, mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ise teknik direktör Ismael'in tercih etmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

 

 


Yaptığı kumdan kale bakın neye sebep oldu!
Yaptığı kumdan kale bakın neye sebep oldu!

Dünya

Yaptığı kumdan kale bakın neye sebep oldu!

TFF binasına saldıran kişinin mesleği bakın neymiş!
TFF binasına saldıran kişinin mesleği bakın neymiş!

Aktüel

TFF binasına saldıran kişinin mesleği bakın neymiş!

Kerem Aktürkoğlu şoku! Bir bu eksikti...
Kerem Aktürkoğlu şoku! Bir bu eksikti...

Spor

Kerem Aktürkoğlu şoku! Bir bu eksikti...

Fenerbahçe çok istemişti ama... Yeni takımı açıklandı!
Fenerbahçe çok istemişti ama... Yeni takımı açıklandı!

Spor

Fenerbahçe çok istemişti ama... Yeni takımı açıklandı!

Çağlar Söyüncü Süper Lige geliyor!
Çağlar Söyüncü Süper Lige geliyor!

Spor

Çağlar Söyüncü Süper Lige geliyor!

Dorukhan Toköz'ün geri dönüş tarihi belli oldu!
Dorukhan Toköz'ün geri dönüş tarihi belli oldu!

Spor

Dorukhan Toköz'ün geri dönüş tarihi belli oldu!

Beşiktaş'ta Denayer bombası patlamak üzere!
Beşiktaş'ta Denayer bombası patlamak üzere!

Spor

Beşiktaş'ta Denayer bombası patlamak üzere!

Galatasaray Adası'na silahlı saldırı
Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Spor

Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!
Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Medya

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23