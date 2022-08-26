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Spor Ankaragücü 10 oyuncuyu kiraladı
Spor

Ankaragücü 10 oyuncuyu kiraladı

MKE Ankaragücü, 10 oyuncusunu Ankara Demirspor'a kiraladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 20:21:00 -
Ankaragücü 10 oyuncuyu kiraladı

MKE Ankaragücü Kulübü, kadrosunda bulunan 10 oyuncuyu TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Ankara Demirspor'a kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Mahmut Altınkaya, Muhammed Yasir Karabay, Mert Topuz, Ender Aygören, Atakan Dama, Murat Sipahioğlu, Arif Emre Eren, Alperen Kuyubaşı, Abdullah Çelik ve Mervan Yusuf Yiğit'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Ankara Demirspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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