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Gündem Ankara'dan yardım talep etmişlerdi, gerilim had safhada: Türkiye bunu yapabilir
Gündem

Ankara'dan yardım talep etmişlerdi, gerilim had safhada: Türkiye bunu yapabilir

Yeniakit Publisher
2023-06-11 12:40:00 -
Ankara'dan yardım talep etmişlerdi, gerilim had safhada: Türkiye bunu yapabilir

Türk komando taburunun Kosova'ya gönderilmesinin ardından ABD basını dikkat çeken bir haber yayımladı. ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin Kosova'da KFOR komutasını İtalya'dan devralabileceğini yazdı.

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimi düşürmek için NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine 500 askerden oluşan Türk komando taburu Kosova'ya gönderildi.

Türk taburu, KFOR birimleriyle entegre olurken ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin Kosova'da kritik bir görev alacağını yazdı.

ABD basını: Türkiye komutayı devralabilir

Haberde Türkiye'nin Kosova'daki NATO öncülüğündeki Barış Gücü'nün (KFOR) gücünün komutasını bölgede son 10 yılın en şiddetli çatışmalarının ardından bu sonbaharda planlanan bir rotasyonla İtalya'dan devralması beklendiği ifade edildi.

Bloomberg, "yetki devrinin bir süredir değerlendirildiğini, ancak nihai kararın kısa süre önce verildiğini" kaydetti.
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500 askerden oluşan Türk komando taburu ile ilgili bilgiler veren KFOR Sözcüsü Albay Gallieni, "Türk taburu 5 Haziran'dan itibaren Kosova'da konuşlandırılmış durumda. Şu anda diğer KFOR birimleriyle entegre oluyor ve eğitim alıyorlar. Gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek için faaliyetleri desteklemek üzere konuşlandırılacaklar. Elbette kuzeyde konuşlandırılabilirler, çünkü güvenliğin sağlanması için mevcudiyeti iyileştiren KFOR'un ana yoğunlaşma çabası şu anda kuzeyde ancak yedek birimler, gerektiğinde ve gerekli olan her yerde konuşlandırılabilir" dedi.

Dünya Türk askerini konuşuyor

Türk komandolarının olayların yaşandığı Kosova'ya sevk edilmesi, dünyada gündem oldu. ABD merkezli Associated Press haber ajansı, "Türk kuvvetleri, NATO liderliğindeki barış güçlerini desteklemek üzere Kosova'da." diye yazdı.

Kosova'da yaşanan olaylardan bahsedilen haberde; NATO'nun, Türk taburunun başlangıçta Kosova'nın Prizren kentindeki Sultan Murat Kampı'nda konuşlanacağını ve "gerektiği sürece" Kosova'da kalacağını söylediği ifade edildi.

The Guardian: Türkiye barışı koruma operasyonuna katılacak

İngiltere merkezli The Guardian, askerlerin söz konusu ülkeye varışından önce yayınladığı haberinde, Türkiye'nin, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan huzursuzluk nedeniyle barışı koruma operasyonuna katılacağını vurguladı.

Reuters: Komandolar Kosova yolunda

Türk Savunma Bakanlığı'nın, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar verebileceğini söylediği krizi çözmek için itidal ve yapıcı diyalog çağrısında bulunduğu aktarıldı. Yine İngiltere merkezli Reuters haber ajansı da Türkiye'nin Kosova'ya komandolar göndermeyi planladığını duyurmuştu.

Stoltenberg: Türkiye kilit katkılarda bulunuyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile pazar günü İstanbul'da yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklama aktarıldı:

"Türkiye, NATO'ya kilit katkılarda bulunan önemli ve çok değerli bir müttefik. Buna Kosova'daki barışı koruma misyonumuz için askerler de dahil ki bu, gerilimin yüksek olduğu şu anda daha da önemli. Türkiye'ye, son olaylardan sonra kuzey Kosova'ya takviye kuvvet gönderdiği için teşekkür ediyorum."

 

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