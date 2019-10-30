Ankara'dan direkt yurtdışı uçuşlar 2019

THY Ankara direkt yurtdışı uçuşlar, Ankara'dan direkt uçuş olan ülkeler, Ankara Roma direkt uçuş hangi günler, Ankara Paris direkt uçuş hangi günler, Ankara Londra direkt uçuş hangi günler? soruları yurt dışına uçacak vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Türk Hava Yolları ile Ankara'dan yurtdışına direkt uçabileceğinizi biliyor musunuz?

Türk Hava Yolları ile Ankara'dan direkt Berlin, Paris, Viyana, Frankfurt, Cidde, Medine, Moskova, Londra, Roma, Tiflis, Stockholm, Kopenhag, Hamburg, Stuttgart, Bakü, Bağdat, Hannover ve Düsseldorf şehirlerine uçabilirsiniz. Ankara’dan direkt uçuşlarla Rusya’nın başkenti Moskova’ya da seyahat edebilirsiniz. Bu özel şehrin tarihi yapıları ve zengin kültürü eşliğinde keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Suudi Arabistan’ın cömert topraklarına misafir olmak isterseniz Cidde ve Medine’ye Ankara’dan aktarmasız uçabilirsiniz.

Ankara, Avrupa ile yeni bağlantısını 9 Ocak’ta İngiltere’nin Başkent’i Londra uçuşu ile gerçekleştirecek. Türk Hava Yolları’nın Esenboğa’dan bir diğer direkt uçuşu da 18 Ocak’ta Gürcistan’ın Başkenti Tiflis’e gerçekleştirdi. Konuyla ilgili değerlendirme yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başkent Ankara’nın uzun yıllardır sorunu olan aktarmasız uçuş konusunda göreve başladıklarından bu yana çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, Frankfurt, Berlin, Viyana ve Paris’le başlatılan direkt uçuşlarda gelinen aşamadan büyük memnuniyet duyduklarını söylemişti. Uçuşların devamı için doluluk oranlarının önem taşıdığını hatırlatan Baran, bu konuda tüm Ankaralılara görev düştüğünü, seyahatlerinde doğrudan uçuşları tercih etmelerini istedi. Başkent Ankara’nın son dönemde yapılan çok yönlü çalışmalarla sanayiden ticarete turizmden sağlığa kadar her alanda gelişme kaydettiğini de vurgulayan Baran, yurtdışına doğrudan uçuşlar konusunun bu çalışmalarla paralel olarak yürütülmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Baran, “Dünya şehri Ankara hedefine adım adım yaklaşıyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Türk Hava Yolları ile Ankara’dan yurtdışına direkt uçabileceğiniz şehirler için tıklayınız