Ankara'dan Bağdat'a tebrik mesajı! Irak'ta Ali Zeydi hükümeti güvenoyunu aldı!
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak’ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin bugün Irak Temsilciler Meclisi’nden güvenoyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyor, Başbakan Zeydi’ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz. Yeni hükümetin, bölgemizin içinden geçmekte olduğu bu hassas dönemde, olumlu bir gündemle Irak’ın istikrarı, refahı ve bölgeyle bütünleşmesi yolunda güçlü adımlar atmasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak, Irak’ın bu yöndeki çabalarına gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Köklü bağlara sahip olduğumuz komşumuz Irak’la iş birliğimizi, önümüzdeki dönemde de her alanda ilerletme yönündeki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.