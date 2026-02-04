Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 5,7 milyar liralık para trafiği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı operasyonda, başkentte "tefecilik" ağı kuran suç örgütüne büyük darbe indirildi.

Gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden 51'i, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı baskınlarla kıskıvrak yakalandı.

900’DEN FAZLA MAĞDUR, DEV PARA TRAFİĞİ

Soruşturma derinleştirildikçe suç örgütünün faaliyet alanı ve mağdur sayısı da gün yüzüne çıktı. Zanlıların 743 farklı olayda 900'ü aşkın vatandaşı mağdur ettikleri saptandı.

Mali ekiplerin yaptığı dijital ve bankacılık incelemelerinde, şüphelilerin hesaplarındaki toplam para akışının 5 milyar 760 milyon 565 bin 612 lira gibi rekor bir seviyede olduğu tespit edildi.

CEPHANELİK VE SENETLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilenler, örgütün yöntemlerini de ortaya koydu.

Yapılan baskınlarda; 1 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 5 şarjör, 55 fişek, 84 imzalı senet, 15 POS cihazı ve başka şahıslara ait 12 kredi kartı ele geçirildi.

Ayrıca suç unsuru dokümanların yanı sıra bir miktar esrar ve 56 adet uyuşturucu hap da aramalarda bulundu.

5 FİRARİ İÇİN TAKİP SÜRÜYOR

Ankara emniyetinde işlemleri devam eden 51 zanlının yanı sıra, dosya kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunamayan firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik titiz çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi.