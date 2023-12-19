Ankara'daki fırınlarda Toplu İş Sözleşmesi imzalanamadı

Ankara'daki fırın çalışanları için çalışmalarını sürdüren Tekgıda-İş Sendikası basın açıklaması yaptı.

Sendika tarafından yapılan açıklaması şöyle:

Tekgıda-İş Sendikamızın kuruluşundan bugüne örgütlü olduğu Ankara Fırın işyerlerinde 24 dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. 25. Dönem görüşmelerimiz ise halen devam etmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartları da göz önünde bulundurarak Tüm Ekmek Sanayi İşverenleri Sendikası ile başlattığımız görüşmelerde, işveren tarafı taleplerimize kayıtsız kalmış ve 25. dönem görüşmelerini temel girdiler olan elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve un fiyatlarına gelen zamları bahane gösterip yine Ankara Ticaret Odası ve Ticaret Bakanlığı’nın fiyat baskısını, yeni tarife vermemesini öne sürerek yeni dönem ücretlerle ilgili maliyetleri karşılayamayacaklarını beyan etmişlerdir. Bu çerçevede devam eden görüşmelerde ilerleme sağlanamamıştır.

Öyle görülüyor ki, bakanlığın fiyat baskısı, un fiyatlarına gelen zamlar, elektrik, doğalgaz ve akaryakıt giderleri adeta emekçinin alın teri üzerinden karşılanmak isteniyor. Fırın emekçisi yine açlık, sefalet ve yoksulluğa mahkûm ediliyor. Fırın emekçisinin de bir evi, çocukları ve geçindirmekle yükümlü olduğu insanlar olduğu, bu ekonomik krizden fırın emekçilerinin de etkilendiği göz ardı ediliyor.

Ülkemizde yaşanan afetlerde bile üretmek durumunda olan fırın emekçilerine maalesef ki bu fedakâr ve özverili çalışmaya, ekonomik krizin bedeli ödetilmek istenmektedir. Yılın 365 günü izin kullanmadan gece gündüz demeden, tüm tatil günlerinde, bayramlarda, depremde, pandemide fedakârca çalışan fırın emekçileri bu vefasızlığı hak etmemektedirler. Emekçinin alın teri ne sermayenin para hırsına ne de bakanlığın fiyat baskına feda edilemez.

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Tekgıda-İş sendikası olarak bu bağlamda 18/12/2023 Tarihinde yapmış olduğumuz Ankara Fırınlar Şube Yönetim Kurulu Toplantısı’nda içinde bulunduğumuz durum tüm boyutları ile değerlendirilmiş olup Yönetim Kurul’umuz, taleplerimizin karşılanmaması durumunda 30/12/2023 tarihinden itibaren iş bırakma eylemi başlatma kararı almıştır. Bu emek mücadelemizde kamuoyunun da desteklerinin fırın emekçileriyle olacağını biliyoruz.

Hakkımız olanı üretimden gelen gücümüzle almakta kararlıyız.