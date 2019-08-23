Ankara'daki Afrikalı büyükelçiler bir araya geldi

ANKARA (AA) - Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileri ve temsilcileri, Ekvator Ginesi'nin Ankara Büyükelçisi Moises Mba Nchama'nın ev sahipliğinde düzenlenen dostluk programında bir araya geldi. Başkentte bir otelde düzenlenen programda konuşan ev sahibi Nchama, Afrika ailesinin Türkiye'deki üyelerinin bir arada olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nchama, Afrika kıtasının da tüm ülkeler için fırsatlarla dolu olduğunu vurguladı. Katılımcılara çiğ köfte ikram edilen program, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Programa, eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu da katıldı. Ekvator Ginesi'nin Ankara Büyükelçisi Moises Mba Nchama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu 3 Ocak'ta sunmuş ve Türkiye'deki görevine başlamıştı.

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