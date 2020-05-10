Ankara’da yaşayan çifte Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan anneler günü sürprizi

Ankara’da yaşayan 9.5 aylık annenin ilk anneler günü buruk geçmedi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı eşinin ilk anneler gününde hediye alamayan kişinin yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti.

Ankara’nın Keçiören ilçesi Yayla Mahallesinde yaşayan Serkan Yıldız, eşi Aytül Yıldız’a anneler gününde sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı hediye alamadı. Eşinin ilk çocuğunu anne karnında kaybettiğini ve ikinci çocuklarının da 9.5 ay önce doğduğunu belirten Serkan Yıldız, eşinin ilk anneler gününün buruk geçmemesi için Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan yardım istedi. Bu isteği geri çevrilmeyen Serkan Yıldız’ın kapısı bir kaç saat sonra 3 görevli tarafından çalındı. Ellerinde bir buket çiçek olan Çarşı ve mahalle bekçileri, Aytül Yıldız’ın anneler gününü tebrik ederek “Biz sizlerin daima yanınızdayız. Biz bize yeteriz” sözleriyle çifte duygulu anlar yaşattı.