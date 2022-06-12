  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Ankara’da yarın üniversiteler tatil mi? 13 Haziran Pazartesi Ankara üniversiteler tatil oldu mu?
Eğitim

Ankara’da yarın üniversiteler tatil mi? 13 Haziran Pazartesi Ankara üniversiteler tatil oldu mu?

Ankara’da günlerdir olumsuz hava koşulları yaşanıyor. İlk ve orta dereceli okullar sağanak yağış sebebiyle tatil edildi. Üniversite öğrencileri ise yarın yan 13 Haziran Pazartesi günü eğitime ara verilip verilmediğini araştırıyor. Peki, Ankara’da üniversiteler tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-06-12 22:33:00 -
Ankara’da yarın üniversiteler tatil mi? 13 Haziran Pazartesi Ankara üniversiteler tatil oldu mu?

Ankara’daki olumsuz hava koşulları eğitime de engel oldu. İlk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Peki, Ankara’da yarın üniversiteler tatil mi?

Ankara’da yarın üniversiteler tatil mi? 13 Haziran Pazartesi Ankara üniversiteler tatil oldu mu?

Ankara Valiliği eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Ankara’daki üniversitelere ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23