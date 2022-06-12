Ankara’daki olumsuz hava koşulları eğitime de engel oldu. İlk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Peki, Ankara’da yarın üniversiteler tatil mi?

Ankara’da yarın üniversiteler tatil mi? 13 Haziran Pazartesi Ankara üniversiteler tatil oldu mu?

Ankara Valiliği eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Ankara’daki üniversitelere ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.