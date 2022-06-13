Ankara'da yarın okullar tatil mi? 14 Haziran Salı Ankara’da okullar tatil mi?

Ankara’da etkili olan yağışlar sebebiyle yarın okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor.

Ankara'da yarın okullar tatil mi?

Ankara’da günlerdir sağanak yağış etkili oluyor. Hayatı olumsuz etkileyen yağışlar sebebiyle can kayıpları da yaşandı. Şiddetli yağış sebebiyle 13 Haziran’da Ankara’da eğitim öğretime bir günlük ara verildi. Ankara’da yaşayan öğrenciler ve aileleri 14 Haziran Salı günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Bir tatil açıklaması gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.

13 Haziran Pazartesi günü için Ankara Valisi Vasip Şahin’in yaptığı açıklamada ise şu ifadeler yer almıştı: Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Öte yandan Ankara’da yarın da yağışların devam etmesi bekleniyor.

Yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağın, yurdun çeşitli kesimlerinde yarın da etkisini göstermeye devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın 11.00'de, yurdun iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanağın Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ ve Bingöl'de saat 21.00'e kadar yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.