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Ankara'da uyuşturucuyla mücadele: 39 kişi tutuklandı

Başkentte 27 Ağustos- 2 Eylül tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 89 kişiden 39'u tutuklandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 16:47
Ankara'da uyuşturucuyla mücadele: 39 kişi tutuklandı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 32 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 15 kilo 792 gram uyuşturucu ve bin 430 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 39'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 31 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak, 19 kişi ise emniyet ve savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, zanlıların adreslerindeki aramalarda 1 tabanca, 1 uzun namlulu silah, şarjör, çok sayıda mühimmat, 3 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 35 euro ile 33 bin 150 liraya el konuldu. 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 16:47
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Ankara
  3. Narkotik
  4. Ankara Valiliği

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