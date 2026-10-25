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Yerel Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 154 şüpheli gözaltına alındı, 69'u tutuklandı
Yerel

Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 154 şüpheli gözaltına alındı, 69'u tutuklandı

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Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 154 şüpheli gözaltına alındı, 69'u tutuklandı

Ankara'da 18-24 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 154 şüpheliden 69'u tutuklandı; 614 bin 330 sentetik hap ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu ticaretine yönelik 18-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 154 şüpheliden 69'u, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

614 bin 330 sentetik hap, 2 tabanca ve nakit para ele geçirildi

Operasyonlarda 614 bin 330 adet sentetik hap, 17 kilo 974 gram esrar, 11 kilo 343 gram metamfetamin, 10 kilo 500 gram likit esrar, 1 kilo 695 gram kokain, 421 gram A.M. maddesi ve 72 gram bonzai ele geçirildi.

El konulan malzemeler arasında 14 hassas terazi, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ile 4 şarjör ve toplam 126 fişek de bulundu. Ayrıca 366 bin 330 TL, 2 bin 750 avro ve 950 dolar ele geçirildi.

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