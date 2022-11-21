Ankara'da tüyler ürperten olay! Allahım bu nasıl bir şey

Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla öldüren bir kişi, olayın ardından kaçtığı boş arazide aracı içerisinde kendisini yakarak intihar etti. Cinayetin iki eş arasındaki mal varlıklarını paylaşamamasından ötürü ortaya çıktığı iddia edildi.

Olay, Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi Beyazköy Sokak’taki bir evde meydana geldi. İddialara göre Yaşar Ç. (37), boşanma aşamasında olduğu eşi Zülfi Ç.’nin (38) yanına geldi. İkili arasında mal varlıklarının paylaşılamaması üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Yaşar Ç., eşini defalarca bıçakladıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Kavga seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Zülfi Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise saldırgan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Yuva Köyü mevkiinde boş bir arazide otomobil içerisinde patlama bilgisi alan polis ekipleri, katil zanlısı Yaşar Ç.nin içinde bulunduğu LPG’li otomobili patlatarak intihar ettiğini belirledi. LPG’li aracın patlaması ile beraber araç ve içerisinde bulunan katil zanlısı Yaşar Ç. yanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan çiftin 13 senedir evli oldukları, Yaşar Ç.’nin koruma tedbiri yüzünden eşinden 1 yıldır ayrı yaşadığı ve 2 çocuk sahibi oldukları öğrenildi. Ölenlerden Zülfi Ç’nin Karşıyaka Mezarlığında, Yaşar Ç.’nin ise memleketi Çorum’da toprağa verileceği öğrenildi.