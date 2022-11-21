  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunların yüzü keçe tutmuş! İşte Davutoğlu-Kılıçdaroğlu seviyesizliği

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Mehmetçiğe destek mesajı! Böyle dua etti

Teröristler vurulunca Demirtaş ses verdi! Algı operasyonu yaptı

Tokatçı Muharrem Sarıkaya yazdı! "AK Parti heyeti Saadet'in Nürnberg teşkilatını ziyaret etti"

Ukrayna duyurdu! İşte Rusya'nın yeni hedefi

Liderlerin takipçi sayısında son bir ay! Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu neden kaybetti?

Ukrayna'da duyuruldu: 21 Kasım'da...

Görevini yapan başkana ve belediyeye tehdit! Kamu görevlilerini engelleyen köpekperestlerin dokunulmazlığı mı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa açıklaması: Bedel sonsuz olacak

Bu adam neyin kafasını yaşıyor! "Taksim saldırısı cihatçı örgütlerin eylemi"
Gündem Ankara'da tüyler ürperten olay! Allahım bu nasıl bir şey
Gündem

Ankara'da tüyler ürperten olay! Allahım bu nasıl bir şey

Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla öldüren bir kişi, olayın ardından kaçtığı boş arazide aracı içerisinde kendisini yakarak intihar etti. Cinayetin iki eş arasındaki mal varlıklarını paylaşamamasından ötürü ortaya çıktığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 10:44:00 -
Ankara'da tüyler ürperten olay! Allahım bu nasıl bir şey

Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla öldüren bir kişi, olayın ardından kaçtığı boş arazide aracı içerisinde kendisini yakarak intihar etti. Cinayetin iki eş arasındaki mal varlıklarını paylaşamamasından ötürü ortaya çıktığı iddia edildi.

Olay, Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi Beyazköy Sokak’taki bir evde meydana geldi. İddialara göre Yaşar Ç. (37), boşanma aşamasında olduğu eşi Zülfi Ç.’nin (38) yanına geldi. İkili arasında mal varlıklarının paylaşılamaması üzerine tartışma çıktı. 

 

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Yaşar Ç., eşini defalarca bıçakladıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Kavga seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Zülfi Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise saldırgan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Yuva Köyü mevkiinde boş bir arazide otomobil içerisinde patlama bilgisi alan polis ekipleri, katil zanlısı Yaşar Ç.nin içinde bulunduğu LPG’li otomobili patlatarak intihar ettiğini belirledi. LPG’li aracın patlaması ile beraber araç ve içerisinde bulunan katil zanlısı Yaşar Ç. yanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı. 

 

Öte yandan çiftin 13 senedir evli oldukları, Yaşar Ç.’nin koruma tedbiri yüzünden eşinden 1 yıldır ayrı yaşadığı ve 2 çocuk sahibi oldukları öğrenildi. Ölenlerden Zülfi Ç’nin Karşıyaka Mezarlığında, Yaşar Ç.’nin ise memleketi Çorum’da toprağa verileceği öğrenildi.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23