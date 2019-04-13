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Ankara'da trafik kazası! 3 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

13 Nisan 2019 Cumartesi 07:17
Ankara'da trafik kazası! 3 yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi Polatlı istikametinde seyir halindeki Mehmet Çolak idaresindeki 06 CLK 87 plakalı otomobil aynı istikametteki Ramazan Çetinel kontrolündeki 32 AS 128 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Mehmet Çolak şoför mahallinde sıkışırken, otomobildeki Özgür ve Rezzan Çolak da yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan ve durumu ağır olan sürücü Mehmet Çolak ile diğer yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada hasar gören otomobil olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 07:17
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