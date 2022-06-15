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Yerel Ankara’da tır devrildi! Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı
Yerel

Ankara’da tır devrildi! Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinden Ankara’ya seyir halinde olan tır Çamlıdere mevkiinde devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 00:26:00 -
Ankara’da tır devrildi! Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinden Ankara’ya seyir halinde olan tır Çamlıdere mevkiinde devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinden Ankara’ya seyir halinde olan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, Çamlıdere mevkiinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yol trafiğe kapatıldı

Kazada tır sürücüsü yaralandı. Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ekiplerin devrilen tırı kaldırma çalışması sürüyor.

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