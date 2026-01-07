Ankara’da sular ne zaman gelecek? 7 Ocak ASKİ su kesintisi programı

Ankara’da yaşadıkları ilçe ve mahallelerde günlerdir su kesintisi yaşayan vatandaşlar, 7 Ocak tarihli ASKİ su kesintisi programını yakından takip etmeye başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, kent genelinde bugün de kontrollü su yönetimi uygulaması devam ediyor. Program kapsamında Ankara’nın birçok ilçesinde su kesintilerinin gece yarısına kadar sürebileceği, bazı bölgelerde ise kesinti süresinin 15 saate kadar uzayabileceği bildirildi.

ASKİ tarafından yapılan açıklamada, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetiminin mevcut koşullar nedeniyle devam ettiği vurgulandı. Kuraklık ve artan nüfusun su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekilen açıklamada, bu nedenle planlı uygulamaların sürdürüldüğü ifade edildi. Peki, sular saat kaçta gelecek?

7 Ocak’ta Ankara’nın hangi bölgelerinde su kesintisi yaşanacak?

Yayımlanan programa göre Elmadağ, Pursaklar, Keçiören, Kazan, Çankaya ve Sincan başta olmak üzere Ankara’nın birçok ilçesinde bugün su kesintileri yaşanacak. ASKİ, saat 09.00 ile 21.00 arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintilerinin görülebileceğini bildirdi. Kesintilerin, ilçelere ve mahallelere göre farklı saat aralıklarında uygulanacağı belirtildi.

Ankara’da sular ne zaman gelecek?

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 7.01.2026 09:05:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 21:00:00

Detay: Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 7 Ocak 2026 Çarşamba günü 09.00–21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Uygulamadan Etkilenecek Bölgeler Barajlardaki doluluk oranımız yüzde 1.03’dür. Tasarruf şart. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: hasanoğlan havuzbası mh istasyon mh .muzafferekşi mh. bahcelıevler mh şehitlik mh. fatih mh

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 7.01.2026 09:15:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 23:55:00

Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 7 Ocak 2026 Çarşamba günü 09.15–23.55 saatleri arasında planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Etkilenen Yerler: Pursaklar Geneli

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 7.01.2026 10:00:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 23:55:00

Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 7 Ocak 2026 Çarşamba günü 10:00–23.55 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Etkilenen Yerler: 19 Mayıs, 23 Nisan ,Adnan Menderes, Aktepe, Aşağı Eğlence, Atapark, Ayvalı, Bademlik, Bağlarbaşı, Basınevleri, Çaldıran, Çiçekli, Emrah, Esertepe, Etlik, Güçlükaya, İncirli, Kalaba, Kamilocak, Kanuni, Kavacık Subayevleri, Köşk, Kuşcağız, Osmangazi, Ovacık, Pınarbaşı, Sancaktepe, Şefkat, Şehit Kubilay, Şenlik, Şenyuva, Tepebaşı, Ufuktepe, Uyanış, Yakacık, Yayla, Yeşilöz, Yeşiltepe, Yükseltepe

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 7.01.2026 09:50:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 17:00:00

Detay: Alacaatlı mahallesi mahallesi şehit eren bülbül caddesi ile şehit hayrettin eren caddesi köşe Q225 lik pe boru arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Suyun üst kotlara erişim Saati : 19.30

Etkilenen Yerler: Yaşamkent mahallesi Alt kotları , Alacaatlı mahallesi üst kotları

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 7.01.2026 10:40:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 17:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi: Mehmet Akif Ersoy mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi içerisinde bulunan içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Ersoy mahallesi bir kısmı.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 7.01.2026 11:15:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 14:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz,Çankaya İlçesi,Yakupabdal mahallesine,200'lük İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle, 07.Ocak.2026 saat-11.00 ile 07.Ocak.2026 saat- 14.00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Yakupabdal Mahallesi

KALECİK

Arıza Tarihi: 6.01.2026 16:10:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 12:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Arıza Tarihi: 06.01.2026 16:00:00 Tamir Tarihi: 07.01.2026 12:00:00 DETAY: Kalecik Eşmedere Grup Hattı üzerinde bulunan 160 lik Ana İletim Hattında oluşan arızalardan dolayı Su Kesintisi Yapılmıştır. Arıza Devam etmektedir. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Yüzbey Mahallesi, Tavşancık Mahallesi, Koyunbaba Mahallesi, Yeşilöz Mahallesi,Şemsettin Mahallesi ve Kuyucak Mahallesi

KAZAN

Arıza Tarihi: 7.01.2026 08:00:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 19:00:00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Etemesğut T 55 ve Kahramankazan merkez D2 depo seviyelerinin yoğun kullanım nedeni ile seviye düşüklüğü yaşanmaktadır Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanacaktır. Bu kapsamda; Tarih:07.01.2026 Saat08:00 -07 01 2026 19:00 e kadar Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: İmrendi mah alt kotlar Selpa san Dağyaka 614 cad baglı sokaklar Saray küme evleri Tusaş Çan içi Atom cad Saray mahallesi…Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi ve saraykent sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 7.01.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 21:00:00

Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 7 Ocak 2026 Çarşamba günü 09.00–21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Etkilenen Yerler: Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Namıkkemal, Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe, Akpınar, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Barbaros, Bayraktar, Boztepe, Cevizlidere, Ehlibeyt, Esatoğlu, Gaziosmanpaşa, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Huzur, İlkadım, İlker, Keklikpınarı, Malazgirt, Metin Akkuş, Murat, Mürsel Uluç, Oğuzlar, Oran, Osman Temiz, Sokullu Mehmet Paşa,Yukarı Dikmen, Hilal,İlkbahar,Yukarı Öveçler, 100. Yıl

SİNCAN

Arıza Tarihi: 7.01.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 21:00:00

Detay: Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 7 Ocak 2026 Çarşamba günü 09.00–21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Saraycık, Malazgirt, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Tandoğan, Yeni Çimşit, Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Pınarbaşı, Polatlar, 29 Ekim, Mustafa Kemal, Menderes, Çoğlu, Adalet, Fevzi Çakmak, Tatlar, Polatlar (Anadolu OSB), Dökümcüler İhtisas OSB, Alcı, Malıköy, Yenihisar, Çokören, Beyobası