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Ankara'da suç örgütü operasyonu: 8 kişi gözaltında

Ankara'da bir iş adamına saldırı düzenleyen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 09:45
Ankara'da suç örgütü operasyonu: 8 kişi gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralama, tehdit ve şantaj yoluyla menfaat sağlayan suç örgütüne operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt lideri Menderes Y.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından silahlı saldırı gibi eylemlerle panik ve korku salarak, menfaat sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan Menderes Y, Tarık Ü. ve  Başar K. tutuklandı.

Diğer zanlılardan S.Ç, G.Y. ve M.İ. adli kontrol şartıyla A.H. ile A.A. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İŞ ADAMINA SALDIRI DÜZENLEMİŞLERDİ

Örgüt, 5 Eylül'de Yenimahalle ilçesi Keresteciler Sanayi Sitesi Uzayçağı Caddesi'nde iş adamı Nuri Muhammet Yaman'a silahlı saldırı düzenlemişti. Yaman saldırıda ağır yaralanmıştı.

Saldırının ardından iş adamı emniyetteki ifadesinde, müteahhitlik ve taş ocağı işletmeciliği yaptığını, yaklaşık 3 yıl önce Beypazarı'ndaki taş ocağını Tarık Ü'den 1 milyon 600 bin liraya satın aldığını söyleyerek, Tarık Ü. ve suç örgütü elebaşı Menderes Y'den, tehditle taş ocağını ücretsiz geri almak istedikleri iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 09:45
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