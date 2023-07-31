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Yerel Ankara'da simide bir zam daha! 10 TL oluyor
Yerel

Ankara'da simide bir zam daha! 10 TL oluyor

Yeniakit Publisher
2023-07-31 20:24:00 - 2023-07-31 20:26:39
Ankara'da simide bir zam daha! 10 TL oluyor

Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara’da ocak ayında 7 TL'ye yükseltilen simidin yarından itibaren 10 TL olacağını duyurdu.

Ankara'da daha önce zam yapılarak fiyatı 7 liraya yükseltilen simit için fiyat güncellendi. Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, yarından itibaren Ankara’da simidin 10 TL olacağını duyurdu.

Simide en son 22 Ocak’ta zam yapılmış, 7 TL olmuştu. Delibaş, Başkent’te simidin yarından itibaren 10 TL’den satılacağını bildirdi.

"Mazotu bu sene 37 liraya alıyoruz"

Delibaş, zammın gerekçesini ise şöyle açıkladı:

Ankaralı vatandaşlarımız maalesef yine bir zam haberiyle karşınızdayız. Ankara’da 12 Ocak’ta simide 7 TL zam kararı 1 Ağustos itibarıyla Ankara’da simit 10 TL olacaktır. Paranın alım durumu gittikçe kötüye gidiyor.

Her gün maliyet hesapları yapmak zorundayız. Bugün mazotun litresi 37 lira. Biz geçen sene 17 liraya aldığımız mazotu bu sene 37 liraya alıyoruz. Susam fiyatlarına yüzde 300 zam geldi.
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Un fiyatları yüzde 300 zam yedi. Kiraları konuşmaya bile gerek yok. Bu meslek yapılamaz hale geldi. Hepinizden Ankaralılar olarak özür diliyoruz; çünkü biz yapmıyoruz, sadece güncelliyoruz.

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