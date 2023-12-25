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Yerel Ankara'da "selam vermedin" kavgası: 5 yaralı
Yerel

Ankara'da "selam vermedin" kavgası: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-12-25 06:46:00 -
Ankara'da "selam vermedin" kavgası: 5 yaralı

Ankara’da selam alıp verme tartışması sonucu çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Değirmendere Caddesi'nde meydana geldi.

A.A., M.D.’ye ait olan araçla trafik kazasına karıştı. O sırada araç sahibi M.D. ile kaza yerinden geçen iş arkadaşları T.U. ve M.U. arasında selam alıp verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından H.Y., A.A., M.D., T.U. ve M.U. kesici aletle yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kavgada kullanıldığı tespit edilen ve sallama olarak tabir edilen bıçak çöp kutusu içerisinde bulundu.
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Kavga sonucu yaralanan şüphelilerin tedavileri polis ekiplerinin gözetiminde devam ediyor.

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