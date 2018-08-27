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Ankara'da şarbon alarmı! Bölge karantinaya alındı!

ET ve Süt Kurumunun kurbanlık hayvan olarak getirerek Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan özel bir çiftliğe yediemin olarak bıraktığı yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvandan 50'sinin şarbon hastalığı nedeniyle telef olduğu bildirilirken, yapılan incelemenin ardından çiftliğin bulunduğu bölge karantinaya alındı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 22:22
Ankara'da şarbon alarmı! Bölge karantinaya alındı!

ET ve Süt Kurumunun (ESK) kurbanlık hayvan olarak getirerek Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin bir mahallesine yakın bölgedeki özel çiftliğe yediemin olarak bıraktığı yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvandan 50'si telef oldu. Yapılan incelemenin ardından 'Bu mahallede şarbon hastalığı vardır' yazılı levha asılan çiftlik ve olduğu bölge, karantinaya alındı.

ÇİFTLİKTE ARAŞTIRMA YAPILDI

Gölbaşı ilçesine bağlı Günalan ve Ahiboz mahalleleri yakınlarındaki çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlar, geçtiğimiz günlerde telef olmaya başladı. Çiftlikte araştırma yapan Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, telef olan yaklaşık 50 büyükbaş hayvandan örnek alarak incelemeye gönderdi. İncelemenin ardından çiftlik ve çevresi, şarbon hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı. Çiftliğin girişine ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, ’Bu mahallede şarbon hastalığı vardır’ yazılı levha asıldı. Maske ile çiftlik bölgesinde çalışan görevliler de hastalık olduğunu belirterek olay yerine gelen basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırdı.

GÖLBAŞI KAYMAKAMI AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDI

Et ve Süt Kurumu’na ait olduğu belirtilen yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvanın Brezilya’dan kurbanlık olarak Türkiye’ye getirildiği ve Gölbaşı'ndaki bir özel çiftliğe kira ödeyerek yediemine bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, kendisinin konuyla ilgili açıklama yetkisinin bulunmadığını belirtti. Et ve Süt Kurumu yetkilileri de olayla ilgili bilgi vermekten kaçındı.

ŞARBON NEDİR?

Şarbon, ot yiyen hayvanlarda görülen şarbon bacillus anthracis isimli bir bakterinin yol açtığı enfeksiyon hastalığıdır. Hayvandan insana, hayvandaki yaraya temas edilmesi, hayvanın etinin yenilmesi, hastalıklı hayvanın bulunduğu alandaki şarbon sporlarının solunması sonucu insana bulaşır. Şarbon hastalığı, deri, akciğer ve bağırsak olmak üzere üç gruba ayrılır. Akciğer ve bağırsak yoluyla bulaşması durumunda ölümcül sonuçlar doğruyor. Şarbonun insandan insana bulaşması ise çok küçük bir ihtimaldir.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 22:22
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  4. Et ve Süt Kurumu

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