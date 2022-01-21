Ankara'da saatlerce sular yok! ASKİ'den açıklama
Ankara'nın Çankaya ve Beypazarı ilçesinde 21 Ocak cuma günü planlı olarak su kesintileri yaşanıyor. Ankara'daki sular ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...
Ankara'da yaşanan su kesintilerinin ardından vatandaşlar 'Sular ne zaman gelecek' sorusunun cevabını merak ediyor.
ASKİ Ankara'daki su kesintileri
Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Menderes Sokak'ta dağıtım şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır. Arıza tahmini olarak saat 13:00'da giderilecektir.
Çankaya Çayyolu mahallesi 2658 sokak içerisinde ani oluşan 100'lük çelik boru arızasından dolayı saat 14:30'a kadar su verilemeyecektir.