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Yerel Kına gecesi kana bulandı! Eğlence yerini dehşete bıraktı: 4 yaralı!
Yerel

Kına gecesi kana bulandı! Eğlence yerini dehşete bıraktı: 4 yaralı!

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Kına gecesi kana bulandı! Eğlence yerini dehşete bıraktı: 4 yaralı!

Kahramanmaraş'ta bir kına gecesinde magandaların sebep olduğu silahlı ve bıçaklı kavga eğlenceyi dehşete dönüştürdü.

Kahramanmaraş'ta bir kına gecesi eğlencesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasankendi Mahallesi'nde gerçekleştirilen kına merasimi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine çıkan kavgada silah ve bıçaklar kullanıldı. Olayda 2 kişi silahla, 2 kişi ise vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri kına merasiminin yapıldığı alanda geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan Ç.E., ilk müdahalesinin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralılar S.C, İ.A. ve A.B. ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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