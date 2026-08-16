Polise hakaret etmişti: Kadın sürücüye ibretlik ceza!

MUHABİRE VE POLİSE HAKARET ETTİ 'Dur' ikazına uymaması ve alkollü araç kullanması nedeniyle otomobilinin otoparka çekileceğini öğrenen Dilek T., polis ekiplerine "Bunu yapamazsınız, böyle bir hakkınız yok" diyerek "Geri zekalı" ifadesini kullandı. Olayı görüntüleyen muhabirin "Polise neden geri zekalı dediniz?" sorusuna ise yanındaki arkadaşı "Sen sor diye" yanıtını verdi. Ehliyetine 2034 yılına kadar el konuldu Yapılan incelemelerde Dilek T.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve mevcut durumda ehliyetsiz olduğu belirlendi. Üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyet teslim tarihi 2034 yılına kadar uzatıldı. Sürücüye; 'dur' ikazına uymamak, alkollü araç kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi çeşitli maddelerden toplam 552 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil çekici vasıtasıyla otoparka çekilerek 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü ve yanındaki yolcu işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.