  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dijital İlanlara Bakanlık Kıskacı: İlan Sitesine 434 Bin TL İdari Para Cezası Duvarın altından hazine çıktı! 'Hizbullahla temas halindeyiz' 16 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 16 Ağustos 1934: Aziz Efendi'nin vefatı (Hattat) Hamas’tan kalıcı ateşkes için Kahire çıkarması Petro’dan İsrailli kurtarma ekibine tepki! Enkazı kazmadılar bile Siyonistler Kuneytra kırsalına girdi: Evlere baskın yapıldı Mekke ittifakına iki ülke daha katılabilir Karadan ulaşım kapandı! Marmaris'te adeta seferberlik ilan edildi
Dünya Kudüs'te yaz ortasında sel alarmı!
Dünya

Kudüs'te yaz ortasında sel alarmı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kudüs'te yaz ortasında sel alarmı!

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve çevresinde yaz mevsiminin ortasında etkili olan şiddetli ve alışılmadık yağışlar nedeniyle sel meydana geldiği, kurtarma ekiplerinin mahsur kalanları tahliye ettiği bildirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve çevresinde yaz mevsiminin ortasında etkili olan şiddetli ve alışılmadık yağışlar nedeniyle sel meydana geldiği, kurtarma ekiplerinin mahsur kalanları tahliye ettiği bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, bugün öğleden sonra başlayan şiddetli yağışlar özellikle Doğu ve Güney Kudüs'teki bazı bölgelerde sele yol açtı.
İtfaiye ve kurtarma ekipleri, sel nedeniyle çeşitli noktalarda mahsur kalan kişilere yardım ederken, vatandaşlara bodrum katlarına ve otoparklara inmemeleri, su basan bölgelerde asansör kullanmamaları uyarısında bulundu.

Yetkililer ayrıca vatandaşlardan sel sularının aktığı kanallardan ve tehlike oluşturabilecek su birikintilerinden uzak durmalarını istedi.
Yağışların İsrail'in doğusundaki Ölü Deniz çevresini de etkilediği ve bölgede ağustos ayında daha önce görülmemiş bir sel yaşandığı belirtildi.
Kudüs'ün doğusundaki Ma'ale Adumim'deki meteoroloji istasyonunda bir saat içinde 21 milimetre yağış kaydedildiği, yağış miktarının daha sonra 25 milimetreye ulaştığı aktarıldı.
İsrail Meteoroloji Dairesi Başkanı Amir Givati, bölgedeki yağış, sel ve taşkın miktarlarının yılın bu döneminde görülmesi açısından "tarihi bir olay" olduğunu belirtti.
Givati, Kudüs bölgesinde ağustos ayında daha önce kaydedilen en yüksek yağış miktarının 1 milimetreyi geçmediğini, bunun yaklaşık 100 yıl önce Zeytin Dağı bölgesinde ölçüldüğünü ifade etti.

Petro’dan İsrailli kurtarma ekibine tepki! Enkazı kazmadılar bile
Petro’dan İsrailli kurtarma ekibine tepki! Enkazı kazmadılar bile

Dünya

Petro’dan İsrailli kurtarma ekibine tepki! Enkazı kazmadılar bile

Arap Birliğinden İsrail’e Lübnan uyarısı
Arap Birliğinden İsrail’e Lübnan uyarısı

Dünya

Arap Birliğinden İsrail’e Lübnan uyarısı

Netanyahu "yeni savaş cephesi" demişti… İsrail'den sinsi yapay zeka hamlesi
Netanyahu “yeni savaş cephesi” demişti… İsrail'den sinsi yapay zeka hamlesi

Dünya

Netanyahu “yeni savaş cephesi” demişti… İsrail'den sinsi yapay zeka hamlesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23