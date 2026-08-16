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Bu psikolojik sorun beyni küçültüyor

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Bu psikolojik sorun beyni küçültüyor

Bilim insanları, depresyon ile Alzheimer ve bilişsel gerileme arasındaki ilişkinin anlaşılmasına katkı sağlayabilecek yeni bir bulguya ulaştı. Araştırmada, depresyonu bulunan kişilerin beynin hafıza açısından kritik bölgelerinden hipokampusun belirli bir bölümünün daha küçük olduğu tespit edildi. Translational Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırmada, bilişsel bozukluğu bulunmayan 50-90 yaş arasındaki 2 binden fazla yetişkinin MRI ve PET görüntüleri incelendi. Katılımcıların yaklaşık üçte birinin depresyon yaşadığı belirtildi. Araştırmacılar, hipokampusun CA2 ve CA3 alt alanları ile dentat girusu kapsayan ve CA23DG olarak adlandırılan bölgesine odaklandı.

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Depresyonu olanlarda daha küçük çıktı Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi ve fiziksel aktivite gibi değişkenler hesaba katıldığında, CA23DG bölgesinin depresyonu bulunan kişilerde depresyonu olmayanlara göre daha küçük olduğu belirlendi. Araştırmanın başyazarı, Güney Kaliforniya Üniversitesinden (USC) sinirbilimci Danielle Luu, depresyonun uzun süredir Alzheimer riskindeki artışla ilişkilendirildiğini ancak iki hastalık arasındaki biyolojik bağlantının henüz tam olarak anlaşılmadığını belirtti.

#2
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Alzheimer'ın bilinen risk faktörlerinden bağımsız olabilir Araştırmacılar ayrıca beyindeki amiloid ve tau proteinleri ile Alzheimer açısından önemli genetik risk faktörlerinden APOE ε4 varyantını da değerlendirdi.

#3
Foto - Bu psikolojik sorun beyni küçültüyor

Bu faktörler analize dahil edildiğinde depresyon ile CA23DG'nin daha küçük olması arasındaki ilişkinin büyük ölçüde değişmediği görüldü. Bilim insanlarına göre bu sonuç, depresyonla bağlantılı hipokampus değişikliklerinin Alzheimer'ın bilinen biyolojik mekanizmalarından farklı bir süreç üzerinden ortaya çıkabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

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Depresyonun süresi de etkili olabilir Çalışmada, daha uzun süredir depresyon yaşayan kişilerde CA23DG hacminin düşük olmasıyla daha güçlü bir ilişki tespit edildi. Bu durum, yalnızca depresyonun şiddetinin değil, ne kadar süredir devam ettiğinin de hipokampustaki değişikliklerle ilişkili olabileceğini düşündürdü.

#5
Foto - Bu psikolojik sorun beyni küçültüyor

Antidepresan kullanan katılımcılarda ise CA23DG'nin yanı sıra CA1 bölgesinde de daha düşük hacim gözlendi. Ancak araştırmacılar bu bulgunun, antidepresanların beyin hacminde azalmaya neden olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi. Daha ağır veya uzun süreli depresyonu bulunan kişilerin ilaç kullanma olasılığının daha yüksek olması nedeniyle hangi faktörün etkili olduğunun mevcut verilerle birbirinden ayrılamadığı belirtildi.

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