Bu psikolojik sorun beyni küçültüyor
Bilim insanları, depresyon ile Alzheimer ve bilişsel gerileme arasındaki ilişkinin anlaşılmasına katkı sağlayabilecek yeni bir bulguya ulaştı. Araştırmada, depresyonu bulunan kişilerin beynin hafıza açısından kritik bölgelerinden hipokampusun belirli bir bölümünün daha küçük olduğu tespit edildi. Translational Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırmada, bilişsel bozukluğu bulunmayan 50-90 yaş arasındaki 2 binden fazla yetişkinin MRI ve PET görüntüleri incelendi. Katılımcıların yaklaşık üçte birinin depresyon yaşadığı belirtildi. Araştırmacılar, hipokampusun CA2 ve CA3 alt alanları ile dentat girusu kapsayan ve CA23DG olarak adlandırılan bölgesine odaklandı.