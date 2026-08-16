Bu psikolojik sorun beyni küçültüyor

Antidepresan kullanan katılımcılarda ise CA23DG'nin yanı sıra CA1 bölgesinde de daha düşük hacim gözlendi. Ancak araştırmacılar bu bulgunun, antidepresanların beyin hacminde azalmaya neden olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi. Daha ağır veya uzun süreli depresyonu bulunan kişilerin ilaç kullanma olasılığının daha yüksek olması nedeniyle hangi faktörün etkili olduğunun mevcut verilerle birbirinden ayrılamadığı belirtildi.