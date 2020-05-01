  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Ankara'da polise saldırı! Soruşturma başlatıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, trafikte polis memuruna fiziki saldırı, hakaret ve tehditte bulunduğu ileri sürülen sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:02:00 -
Ankara'da polise saldırı! Soruşturma başlatıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Keçiören ilçesinde resmi kıyafetli polis memuruna fiziki saldırıda bulunulmasına ilişkin paylaşımların yapıldığı belirtilerek, "27 Nisan 2020 günü saat 19.30 sıralarında mesai sonrası ikametine gitmekte olan polis memuru G.T.'nin kullandığı araca şüpheli B.B.'nin aracıyla çarpması neticesi maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan trafik kazası sonrası polis memuruna fiziki saldırı, hakaret ve tehditte bulunan şüpheli yakalanarak hakkında aynı gün adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı