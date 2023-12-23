Ankara'da öyle bir şey için izdiham yaşandı ki
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mağazanın açılışında verilen bedava bardak izdihama neden oldu.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek semtinde bir mağaza açılışı dolayısıyla bedava bardak dağıttı.
Bir kamyonetten dağıtılan bardakları alabilmek için toplanan vatandaşlar adeta birbirini ezdi.
Yaşanan izdiham bir vatandaş tarafından görüntülendi.
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