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Yerel Ankara'da öyle bir şey için izdiham yaşandı ki
Yerel

Ankara'da öyle bir şey için izdiham yaşandı ki

Yeniakit Publisher
2023-12-23 13:41:00 -

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mağazanın açılışında verilen bedava bardak izdihama neden oldu.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek semtinde bir mağaza açılışı dolayısıyla bedava bardak dağıttı.

Bir kamyonetten dağıtılan bardakları alabilmek için toplanan vatandaşlar adeta birbirini ezdi.

Yaşanan izdiham bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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