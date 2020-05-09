  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:09:08 -
Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Çağrı Süzeroğlu'nun (28) kullandığı 06 AV 4928 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Nur Sokak'ta, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç, yol kenarındaki salatalık tarlasına savruldu.

Kazada ağır yaralanan sürücü ve araçtaki Aykut Baba (28) ile Veli Eminoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Süzeroğlu ve Baba, hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı