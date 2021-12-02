Ankara’da otomobil beton mikserine arkadan çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ankara-Polatlı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih A., (21) yönetimindeki 06 BYK 759 plakalı otomobil aynı istikamette ilerleyen Celalettin Ç., idaresindeki 66 KH 671 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Çarpma sonucunda otomobil bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis trafik ekibi sevk edildi.

Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan Fatih A., Orhan Sinan B. ve Musa F. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.