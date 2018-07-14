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Ankara'da otobüs kazası: 15 kişi yaralı

Ankara-Konya karayolunda kontrolden çıkan şehirler arası yolcu otobüsünün yol kenarındaki tarlaya girmesi nedeniyle 15 kişi yaralandı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 08:34
Ankara'da otobüs kazası: 15 kişi yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ankara Gölbaşı'nda meydana geldi. Gaziantep-Ankara seferini gerçekleştiren Mehmet H. idaresindeki otobüs, Ankara-Konya karayolunun 27. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Devrilme tehlikesi atlatan araç, yolun sağındaki tarlaya girerek durdu. Kaza nedeniyle sürücünün de aralarında bulunduğu 15 kişi yaralandı. 

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 acil servis, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Hemen yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri şahısların ilk müdahalelerini orada gerçekleştirdi. Şahıslar, yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından tedavileri tamamlanmak üzere ambulanslarla Gölbaşı ve Ankara’daki hastanelere sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Kazanın çıkış nedeniyle ilgili olarak otobüsün aniden yola çıkan bir köpeğe çarptığı ve şoförün uyuduğu gibi iddialar öne sürüldü. Kazazedelerden Savaş Yıldız, “Yolda giderken şoför uyumuş. Otobüs köpeğe falan çarpmadı. Tamamen dikkatsizlikten oldu başka bir şey değil” diye konuştu. 

Kaza yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için önlem aldı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.  

Kaynak: İHA 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 08:34
  1. Konya
  2. Gaziantep
  3. Ankara
  4. Gölbaşı

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