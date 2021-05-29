  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı
CHP'li vatandaş, Bakan Kurum'u öve öve bitiremedi
MİT operasyon yapmıştı! Öldürülen teröristler bakın kim çıktı
"Üst düzey" FETÖ'cü enselendi
Gündem Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı
Gündem

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Ankara'da polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1314 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 16:18:00 -
Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13-27 Mayıs tarihlerinde Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, şüpheli görülen 560 bin 962 kişi, kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1314 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 118'i tutuklandı.

Kontrol edilen 335 bin 70 otomobilden 6'sının çalıntı olduğu belirlendi. Ayrıca 153 motosiklet ve18 modifiyeli araç için Karayolları Trafik Kanunu aykırılık, 5 bin 591 kişiye de Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramalarda, 503 bandrolsüz sigara, 27 kurusıkı tabanca, 42 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 805 fişek, 36 belgesiz av tüfeği ile 43 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak'tan Taksim Camii'nin açılışından sonra dikkat çeken çağrı!
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan Taksim Camii'nin açılışından sonra dikkat çeken çağrı!

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın hayali Taksim Camii'nin açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. ..
13 barodan 'Sedat Peker' çağrısı
Gündem

13 barodan 'Sedat Peker' çağrısı

13 baro, suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada yargı, iddialarda ismi geçen şahısl..
Görevden alınan Mehmet Ağar'dan CHP yandaşı ajansa ilginç açıklama!
Gündem

Görevden alınan Mehmet Ağar'dan CHP yandaşı ajansa ilginç açıklama! "Konuyu kapatsınlar diye..."

Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marina'daki yöneticiliğine son verildi. Mehmet Ağar, konuyla ilgili ANKA haber ajansına ilginç bir açıklama yaptı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay