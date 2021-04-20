  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı verildi
Yerel

Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 09:24:00 -
Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı verildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci hakkında Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çinliler duyurdu! Çip krizinde korkutan gelişme
Ekonomi

Çinliler duyurdu! Çip krizinde korkutan gelişme

Çin Otomobil Satıcıları Birliği çip kıtlığının genel otomobil üretimini etkilediğini ve satışları düşürmeye devam edeceğini beklediklerini a..
Türkiye'den Brezilya'ya kritik teklif: Yeni uçak tiplerinde görev alabiliriz
Gündem

Türkiye'den Brezilya'ya kritik teklif: Yeni uçak tiplerinde görev alabiliriz

Brezilya'nın havacılık alanında başarılarına dikkat çeken Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bundan sonra geliştirilecek yeni uçak tipler..
CHP'li Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal paylaşım! Yalan siyasetine Aylan bebeği alet etti
Siyaset

CHP'li Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal paylaşım! Yalan siyasetine Aylan bebeği alet etti

Partisindeki taciz ve tecavüz rezaletine gıkını bile çıkarmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından 'Ayl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay