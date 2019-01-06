Ankara'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı
Ankara Valiliği, sosyal medyada okulların tatil olacağına dair yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.06 Ocak 2019 Pazar 19:44
Ankara'daki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, "eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" ifade edildi.
Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi.
"Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" kaydedildi.
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