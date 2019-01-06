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Ankara'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı

Ankara Valiliği, sosyal medyada okulların tatil olacağına dair yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.

06 Ocak 2019 Pazar 19:44
Ankara'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı

Ankara'daki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, "eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" ifade edildi.

Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi.

"Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 19:44
  1. ankara'da okullar tatil
  2. Ankara'da okullar tatil mi
  3. Ankara'da okullar tatil edildi
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  5. İstanbul'da okullar tatil edildi mi

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  • Hamit AlkanHamit Alkan14 dk önce
    Twitter hesabına bakmak çok mu zor...

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