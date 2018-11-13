Ankara'da MLKP operasyonu: 3 kişi gözaltında
Terör örgütü Marksist Leninist Komünist Partisinin gençlik yapılanmasına operasyon düzenlendi.13 Kasım 2018 Salı 11:44
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması üyesi oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, zanlılardan G.Ö, C.E.A. ve S.P. yakalandı.
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