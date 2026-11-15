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Yerel Ankara'da meydan savaşı gibi kavga! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Ankara'da meydan savaşı gibi kavga! Çok sayıda yaralı var

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Ankara'da meydan savaşı gibi kavga! Çok sayıda yaralı var

Ankara’nın Mamak ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaralanan 11 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Mamak ilçesi Yatık Musluk Caddesi'nde meydana geldi. İki aile arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir aileden İ.H.A., K.A., E.A., A.İ.A., Ö.U.E. ve C.G., diğer aileden ise Y.E., O.K., M.E.K., D.O.K. ve S.K. yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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