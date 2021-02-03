Ankara'da 'Mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı' pankartı
Sözde Ankara Üniversitesi öğrencileri olduğunu iddia eden bir grup provokatör, başkent Ankara'da Gezi olaylarına gönderme yaparak "Mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı?" yazılı pankart açtı.
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Melih Bulu'nun atanmasını bahane edenler, sokakları yine savaş alanına çevirmeye çalışıyor.
İkinci bir Gezi kalkışması için her yolu deneyen öğrenci görünümlü provokatörler sonunda niyetlerini açık etti.
"Mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı?"
Ankara Üniversitesi'nde toplanan bir grup, taşıdıkları pankarta "Mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı?" yazdı.
LGBT bayraklarıyla poz veren grup, sokaklarda eylem çağrısı yaptı.