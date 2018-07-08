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Ankara'da merak uyandıran şüpheli ölüm!

Ankara'da vatandaşların dikkati üzerine, düğün salonu önünde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

08 Temmuz 2018 Pazar 12:51
Ankara'da merak uyandıran şüpheli ölüm!

Alınan bilgiye göre,Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki düğün salonunun önünde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Salim Y'ye ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Salim Y'nin servis şoförü olduğu ve arkadaşının düğününe katılmak için salona geldiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 12:51
  1. Ankara
  2. Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi
  3. şüpheli ölüm

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