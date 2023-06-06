'Ankara’da mazgalların üzeri asfaltlanmış!'



AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara’da sel baskınlarına ve caddelerin göle dönmesine neden olan yağışlarda mazgalların asfalt atılarak kapatıldığını iddia etti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Sayın Mansur Yavaş. Yağmur ızgaralarını, mazgalları temizleyerek caddelerin göle dönüşmesini engellemek yerine üzerine asfalt attınız. Daha önce uydu fotoğraflarında üstü açık olarak görünen mazgalların hepsine asfalt attığınız açıkça ortada. Ankara bunu da gördü, biraz ciddiyet, biraz sorumluluk artık. Sizin ilgisizliğiniz yüzünden caddelerde fareler cirit atmaya başladı. İnsanlar araç plakalarını kaybetti. Kayıp araç plakaları sokaklarda sergilenmeye başladı” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankara’yı etkisi altına alan yağışların ardından sırra kadem bastığını söyleyen Özcan, “ABB tarafından temizlenmesi gereken mazgal ve rögarları vatandaşlar, polis ekipleri temizliyor” dedi.