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Aktüel Ankara'da kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
Aktüel

Ankara'da kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:45:41 -
Ankara'da kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, kentin batısında gök gürültülü sağanak ile il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebileceğinden vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın batı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve il genelinde kuvvetli rüzgar ile fırtına görülebileceği belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek ani sel, su baskını ile çatı uçması gibi risklere karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.


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